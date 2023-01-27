Паскаль Сиакам хочет остаться в «Торонто»

По словам инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, форвард «Торонто» (28 лет, 206 см) хочет остаться в канадском клубе.

«Буду удивлен, если Паскаля Сиакама обменяют перед дедлайном. Буду очень удивлен. Не думаю, что это невозможно, но судя по всему, он хочет остаться в « », – сказал Фишер.

В нынешнем сезоне 28-летний камерунец набирает 25,2 очка, 8,3 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч.

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