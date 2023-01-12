«Никс» и «Санз» интересуются Гэри Трентом

Атакующий защитник « » входит в сферу интересов нескольких команд .

По информации обозревателя Sports Illustrated Бретта Сигела, на 23-летнего игрока претендуют « » и « ». Отмечается, что «Рэпторз» хотят получить взамен пики на ближайшем драфте.

Трент заработает 17,5 млн долларов в этом сезоне, а также имеет опцию игрока на сезон-2023/24 стоимостью 18,8 млн долларов. Защитник набирает за «Рэпторс» 18,5 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

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