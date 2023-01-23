«Сперс» и «Рэпторс» обсуждали трехсторонний обмен с участием Пелтля и Трента
Руководители «Сан-Антонио» и «Торонто» обсуждали возможный трехсторонний обмен с участием Якоба Пелтля («Сперс») и Гэри Трента-младшего («Рэпторс»), сообщает SpursTalk.
«Торонто» проявляет серьезный интерес к Пелтлю, который начинал свою карьеру в канадском клубе (2016-2018). Согласно двум источникам в лиге, «Рэпторс» намерены заключить сделку со «Сперс» и делают «все более агрессивные» предложения.
У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.
Интерес к 27-летнему австрийцу также проявляют «Бостон» и «Лейкерс».
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