Велимир Перасович: «Нижний Новгород» побеждает в последних матчах с большим преимуществом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем против «Нижнего Новгорода» в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«На мой взгляд, «Нижний Новгород» последние месяцы проделывает хорошую работу. Они побеждают в матчах с большим преимуществом, особенно, в гостях. В предстоящей встрече нам следует быть максимально сконцентрированными, показать хороший ритм, а также суметь сдержать их лидеров», – сказал Перасович.

В трех предыдущих гостевых матчах «Нижний Новгород» обыграл «Самару» (83:60), « » (73:63) и (88:55).

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