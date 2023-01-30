Велимир Перасович: «Нижний Новгород» побеждает в последних матчах с большим преимуществом»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ отдал должное сопернику.
«На мой взгляд, «Нижний Новгород» последние месяцы проделывает хорошую работу. Они побеждают в матчах с большим преимуществом, особенно, в гостях. В предстоящей встрече нам следует быть максимально сконцентрированными, показать хороший ритм, а также суметь сдержать их лидеров», – сказал Перасович.
В трех предыдущих гостевых матчах «Нижний Новгород» обыграл «Самару» (83:60), «Локомотив-Кубань» (73:63) и МБА (88:55).
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