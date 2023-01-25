Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения в первом мачте 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (72:81) посетовал на отсутствие некоторых легионеров в заявке своей команды.

« » провел отличный матч. Они находятся в прекрасной форме. В свою очередь, мы приложили максимум усилий, однако без иностранных лидеров УНИКС – это другая команда. Сегодня наш противник был лучше и заслуженно победил», – сказал Перасович.

В связи с ограничениями в регламенте Кубка России из шести легионеров УНИКСа против «Нижнего» сыграли только и . Ответный матч 1/4 финала состоится 10 февраля в Казани.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»