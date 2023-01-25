Велимир Перасович: «Без иностранных лидеров УНИКС – это другая команда»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения в первом мачте 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (72:81) посетовал на отсутствие некоторых легионеров в заявке своей команды.
«Нижний» провел отличный матч. Они находятся в прекрасной форме. В свою очередь, мы приложили максимум усилий, однако без иностранных лидеров УНИКС – это другая команда. Сегодня наш противник был лучше и заслуженно победил», – сказал Перасович.
В связи с ограничениями в регламенте Кубка России из шести легионеров УНИКСа против «Нижнего» сыграли только Дэрил Мэйкон и Луи Лабери. Ответный матч 1/4 финала состоится 10 февраля в Казани.
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