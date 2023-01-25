Михаил Кулагин – о поражении от «Нижнего» в Кубке: «У нас есть все шансы отыграться в Казани»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин заявил, что его команда намерена взять реванш за поражение в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (72:81).

«Сегодня мы боролись до конца, но, к сожалению, уступили. Мы не отчаиваемся. Разница в счете не столь велика. У нас есть все шансы отыграться в ответном матче в Казани», – заявил Кулагин.

УНИКС проведет ответный матч 1/4 финала Кубка дома 10 февраля.

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