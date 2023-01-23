«Шарлотт» готов к обмену Розира, Хэйворда и Убре
«Шарлотт» готов к обмену ведущих игроков ротации с богатым опытом.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Хорнетс» готовы принимать звонки по ветеранам вроде Терри Розира, Гордона Хэйворда и Келли Убре.
Во второй половине сезона клуб постарается улучшить позицию на лотерее драфта», – пишет Стейн.
«Шарлотт» имеет результат 13-34, это третий худший показатель в НБА. Разыгрывающий Ламело Болл провел только 22 из-за травм.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
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