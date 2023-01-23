«Шарлотт» готов к обмену Розира, Хэйворда и Убре

« » готов к обмену ведущих игроков ротации с богатым опытом.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Хорнетс» готовы принимать звонки по ветеранам вроде , и .

Во второй половине сезона клуб постарается улучшить позицию на лотерее драфта», – пишет Стейн.

«Шарлотт» имеет результат 13-34, это третий худший показатель в НБА. Разыгрывающий Ламело Болл провел только 22 из-за травм.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?