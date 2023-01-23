«Шарлотт» готов к обмену Розира, Хэйворда и Убре

Теги возможные переходы Шарлотт НБА Гордон Хэйворд Терри Розир Келли Убре Баскетбол

«Шарлотт» готов к обмену ведущих игроков ротации с богатым опытом.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Хорнетс» готовы принимать звонки по ветеранам вроде Терри Розира, Гордона Хэйворда и Келли Убре.

Во второй половине сезона клуб постарается улучшить позицию на лотерее драфта», – пишет Стейн.

«Шарлотт» имеет результат 13-34, это третий худший показатель в НБА. Разыгрывающий Ламело Болл провел только 22 из-за травм.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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5 комментариев

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Dedete
Ответ Свежий
27 и 28-летние ветераны (Убре и Розир) 😐😐
Убре много команд сменил, но как был балбесом в Вашингтоне, балбесом и остался ) Розир как будто недавно в Бостоне выходил с бенча )
+4
0
+4
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Dima91Caps
Ответ Свежий
27 и 28-летние ветераны (Убре и Розир) 😐😐
год в Шарлотт - за три
+6
0
+6
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Doctor56
Ответ Свежий
27 и 28-летние ветераны (Убре и Розир) 😐😐
В НБА все, кто уже не на детском контракте, называются ветеранами.
+2
-3
-1
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Mr.BadGuy
Все три на спаде. Так себе актив
+5
-2
+3
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Свежий
27 и 28-летние ветераны (Убре и Розир) 😐😐
+13
-2
+11
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