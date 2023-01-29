Александер Секулич: «Командные усилия «Локо» были сильнее «Зенита»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал командную игру главным фактором победы над «Зенитом» (92:90) в Единой лиге ВТБ.
Это был отличный матч, отличная атмосфера. Мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда «Зенит» пытался вернуться в игру и даже вернулся.
Спасибо последнему броску Емченко, но кроме этого мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное, вот эти общекомандные взаимодействия. Мы знали, что «Зенит» – отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее», – заявил Секулич.
Владислав Емченко принес краснодарцам победу своим точным броском со средней дистанции при равном счете за 4,3 секунды до конца матча.
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