Александер Секулич: «Командные усилия «Локо» были сильнее «Зенита»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Владислав Емченко Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал командную игру главным фактором победы над «Зенитом» (92:90) в Единой лиге ВТБ.

Это был отличный матч, отличная атмосфера. Мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда «Зенит» пытался вернуться в игру и даже вернулся.

Спасибо последнему броску Емченко, но кроме этого мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное, вот эти общекомандные взаимодействия. Мы знали, что «Зенит» – отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее», – заявил Секулич.

Владислав Емченко принес краснодарцам победу своим точным броском со средней дистанции при равном счете за 4,3 секунды до конца матча.

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1 комментарий

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Юрий Б
В России нет баскетбольный тренеров?
В половине клубов иностранцы.
Все так плохо в России с тренерами?
Вот прям совсем все плохо, что надо иностранцев приглашать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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