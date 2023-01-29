Единая лига ВТБ. ЦСКА примет МБА, «Зенит» – «Локо», «Автодор» – «Самару»

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В воскресенье, 29 января, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Одержавший 22 победы подряд ЦСКА примет на своей площадке новичка лиги МБА, «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Локомотива-Кубань».

В группе Б саратовский «Автодор» встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

ЦСКА – МБА
Дата проведения
29 января, 15.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Зенит – Локомотив-Кубань
Дата проведения
29 января, 17.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 22-0, УНИКС – 20-2, Зенит – 15-6, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 12-10.

Группа Б

Автодор – Самара
Дата проведения
29 января, 15.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-15, Енисей – 7-16, Астана – 4-19, Минск – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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