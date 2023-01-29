Единая лига ВТБ. ЦСКА примет МБА, «Зенит» – «Локо», «Автодор» – «Самару»

В воскресенье, 29 января, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся три матча.

Одержавший 22 победы подряд ЦСКА примет на своей площадке новичка лиги МБА, «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Локомотива-Кубань».

В группе Б саратовский «Автодор» встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 22-0, УНИКС – 20-2, Зенит – 15-6, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 12-10.

Группа Б

Положение команд: Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-15, – 7-16, – 4-19, Минск – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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