Единая лига ВТБ. ЦСКА примет МБА, «Зенит» – «Локо», «Автодор» – «Самару»
В воскресенье, 29 января, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Одержавший 22 победы подряд ЦСКА примет на своей площадке новичка лиги МБА, «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Локомотива-Кубань».
В группе Б саратовский «Автодор» встретится с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 29 января, 15.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 29 января, 17.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 22-0, УНИКС – 20-2, Зенит – 15-6, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 12-10.
Группа Б
- Дата проведения
- 29 января, 15.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-15, Енисей – 7-16, Астана – 4-19, Минск – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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