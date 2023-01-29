Хави Паскуаль – о поражении от «Локо»: «Игра состояла из маленьких моментов»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил поражение от «Локомотива-Кубань» (90:92) в Единой лиге ВТБ большим количеством мелких ошибок.

«Поздравляю «Локомотив», это была достойная победа для них. В этой игре, очевидно, мы не лучшим образом провели первую четверть, особенно в защите. Это вселило в нас неуверенность. Несмотря на это, мы не выключились из игры и боролись, постарались вернуться, несколько раз были близки. Но не получилось.

Что-то постоянно случалось – то фол в нападении, то пробежка, то нарушение правил 3 секунд, то промах из открытой позиции. Всегда что-то происходило. Соперники же несколько раз попали сложные броски, забили все штрафные, зарабатывали фолы. Игра состояла сегодня из вот таких маленьких моментов», – сказал Паскуаль.

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