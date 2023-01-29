Клэй Томпсон: «Когда Кобе назвал меня «хладнокровным убийцей», я был в восторге»

Атакующий защитник « » признался, что до сих пор вспоминает похвалу от легендарного игрока «Лейкерс» .

В 2019 году Брайант заявил, что у Томпсона и такой же сильный характер, как у него, и назвал их «хладнокровными убийцами».

«Я был в восторге. Был просто очень рад, потому что я действительно боготворил его, когда рос, особенно в школьные годы. На площадке я только и делаю, что пытаюсь подражать ему. Я очень любил его подход к работе и стиль игры. Так что после его слов я стал чувствовать себя очень хорошо», – сказал Томпсон.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу