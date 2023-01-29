Клэй Томпсон: «Когда Кобе назвал меня «хладнокровным убийцей», я был в восторге»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что до сих пор вспоминает похвалу от легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта.
В 2019 году Брайант заявил, что у Томпсона и Стефена Карри такой же сильный характер, как у него, и назвал их «хладнокровными убийцами».
«Я был в восторге. Был просто очень рад, потому что я действительно боготворил его, когда рос, особенно в школьные годы. На площадке я только и делаю, что пытаюсь подражать ему. Я очень любил его подход к работе и стиль игры. Так что после его слов я стал чувствовать себя очень хорошо», – сказал Томпсон.
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