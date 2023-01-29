Клэй Томпсон: «Когда Кобе назвал меня «хладнокровным убийцей», я был в восторге»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что до сих пор вспоминает похвалу от легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта.

В 2019 году Брайант заявил, что у Томпсона и Стефена Карри такой же сильный характер, как у него, и назвал их «хладнокровными убийцами».

«Я был в восторге. Был просто очень рад, потому что я действительно боготворил его, когда рос, особенно в школьные годы. На площадке я только и делаю, что пытаюсь подражать ему. Я очень любил его подход к работе и стиль игры. Так что после его слов я стал чувствовать себя очень хорошо», – сказал Томпсон.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

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3 комментария

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VAX
в Январе кстати у Томпсона 27 очков за матч, и 43% трехи
+8
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VAX
Когда у Клэйа идет игра, абсолютно ничто и никто не может его держать, это реально баскетбольный убийца, даже после травмы, в этом плане да они похожи.
+8
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Tim Timson
Клэй скорее серийный убийца))
+13
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