Кендрик Перкинс: «Предпочел бы Стефа Карри вместо Кобе»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант НБА Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс отдал предпочтение разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри в сравнении с легендарным игроком «Лейкерс» Кобе Брайантом во время шоу First Take на телеканале ESPN.

«Если бы сезон начинался завтра, кого бы ты предпочел – Кобе, который 9 раз входил первую оборонительную сборную, или Карри?» – спросил ведущий Крис Руссо.

«Я бы взял Карри», – подумав немного, ответил Перкинс.

За карьеру Брайант 5 раз выигрывал титул чемпиона НБА, 2 раза становился MVP финальной серии и был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2007/08.

34-летний Стеф завоевал четвертый титул в минувшем сезоне и впервые в карьере стал MVP финала. Также он является двукратным MVP лиги.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

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