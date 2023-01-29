Калеб Хоумсли: «Этот небольшой перерыв дал нам возможность перестроиться, собраться вместе и понять ошибки»

Атакующий защитник « » Калеб Хоумсли перед матчем против «Локомотива-Кубань» в лиге ВТБ отметил важность оборонительных действий.

«Этот небольшой перерыв дал нам возможность перестроиться, собраться вместе и понять ошибки, которые мы делали в первой половине сезона. И больше таких не совершать. В первую очередь, нужно уделить внимание защите, все с этого начинается.

Мы должны ограничить их активность на подборах в нападении, потому что мы знаем: это именно то, что они планируют делать. Ну и нужно останавливать быстрый переход из защиты в нападение», – сказал Хоумсли.

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