Томас Эртель – первый участник конкурса трехочковых Лиги ВТБ

Теги Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель примет участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Француз в нынешнем сезоне Лиги ВТБ реализует 42,3 процента бросков из-за дуги и входит в пятерку лучших по количеству точных трехочковых (44).

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на ВТБ Арене. Эртель будет участвовать в матче в составе команды «Old School».

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