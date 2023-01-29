Томас Эртель – первый участник конкурса трехочковых Лиги ВТБ

Разыгрывающий « » примет участие в конкурсе трехочковых на всех звезд лиги ВТБ-2023.

Француз в нынешнем сезоне Лиги ВТБ реализует 42,3 процента бросков из-за дуги и входит в пятерку лучших по количеству точных трехочковых (44).

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на ВТБ Арене. Эртель будет участвовать в матче в составе команды «Old School».

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье