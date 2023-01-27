Самсон Руженцев – первый участник конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023

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Форвард ЦСКА Самсон Руженцев примет участие в конкурсе данков, который состоится во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2023. Остальные участники будут объявлены позднее.

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новой школы» против «Старой школы».

Руженцев сыграл в 18 матчах ЦСКА в этом сезоне, набирая в среднем 7,2 очка и 2,2 подбора.

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2 комментария

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Зоуи Дешанель
Сейчас батя этого бездаря вылезет в комментах, о том, какой самсон великий баскетболист)))
0
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-2
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Михаил Бородовский
Не оправданно мало времени Самсон получает в ЦСКА. Он отлично подготовлен и физически, и технически. Таких россиян в лиге ВТБ мало. Сказывается отношение тренеров иностранцев к нашей молодёжи.
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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