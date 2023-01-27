Самсон Руженцев – первый участник конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев примет участие в конкурсе данков, который состоится во время Матча всех звезд лиги ВТБ-2023. Остальные участники будут объявлены позднее.

всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новой школы» против «Старой школы».

Руженцев сыграл в 18 матчах ЦСКА в этом сезоне, набирая в среднем 7,2 очка и 2,2 подбора.

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