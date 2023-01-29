Василий Карасев: «Можно сказать, что закончили «регулярку» и вышли в Евролигу»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ против московского , который пока не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

«Можно сказать, что закончили «регулярку» и сейчас вышли в Евролигу, где в соперниках — сильнейшие команды.

У нас сохраняются кадровые сложности, но никто не собирается сдаваться. Я уже говорил, что для нас очень важными факторами являются развитие наших баскетболистов и качество игры, которую показываем. И чтобы совершенствовать эти вещи, нужно играть именно с лучшими.

Акцент будем делать именно на качестве баскетбола, а если сможем продемонстрировать то, что можем, то и результат придет — как это было в игре с «Зенитом», – передает слова официальный сайт МБА.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?