Василий Карасев: «Можно сказать, что закончили «регулярку» и вышли в Евролигу»

Теги ЦСКА Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, который пока не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

«Можно сказать, что закончили «регулярку» и сейчас вышли в Евролигу, где в соперниках — сильнейшие команды.

У нас сохраняются кадровые сложности, но никто не собирается сдаваться. Я уже говорил, что для нас очень важными факторами являются развитие наших баскетболистов и качество игры, которую показываем. И чтобы совершенствовать эти вещи, нужно играть именно с лучшими.

Акцент будем делать именно на качестве баскетбола, а если сможем продемонстрировать то, что можем, то и результат придет — как это было в игре с «Зенитом», – передает слова Карасева официальный сайт МБА.

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