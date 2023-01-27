Сергей Елевич: «По итогам первого этапа Лиги ВТБ хотелось бы отметить МБА»

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в группе А будет напряженная борьба.

В группу А попали ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Нижний Новгород», МБА и «Локомотив‑Кубань». Данные клубы поборются за преимущество домашней площадки в плей‑офф. 

Елевич также отдал должное дебютанту турнира МБА.

«По итогам первого этапа чемпионата прежде всего, конечно, хотелось бы отметить МБА. Это команда, которая показывает современный баскетбол и при этом не имеет в составе ни одного иностранного игрока. Само их направление считаю верным. Думал, что сейчас и другие команды Единой лиги в большинстве своем будут играть российскими баскетболистами, но этого не происходит даже в Суперлиге. Но мне кажется, что весь вопрос сроится именно в развитии нашего баскетбола и в том, чтобы развивать наших игроков. В общем, в воскресенье я с удовольствием пойду на первую игру третьего круга, где встретятся ЦСКА и МБА.

Считаю, это правильно, что в чемпионате сделали третий круг. Потому что 22 игры за два круга - очень мало. Сейчас мы можем уже посмотреть более продуктивные матчи. Скажем, в верхней шестерке ожидается очень плотная борьба. Уверен, что третий круг получится очень интересным», - сказал Елевич.

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