Сергей Елевич: «По итогам первого этапа Лиги ВТБ хотелось бы отметить МБА»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в группе А будет напряженная борьба.

В группу А попали ЦСКА, , « », «Нижний Новгород», и «Локомотив‑Кубань». Данные клубы поборются за преимущество домашней площадки в плей‑офф.

Елевич также отдал должное дебютанту турнира МБА.

«По итогам первого этапа чемпионата прежде всего, конечно, хотелось бы отметить МБА. Это команда, которая показывает современный баскетбол и при этом не имеет в составе ни одного иностранного игрока. Само их направление считаю верным. Думал, что сейчас и другие команды лиги в большинстве своем будут играть российскими баскетболистами, но этого не происходит даже в Суперлиге. Но мне кажется, что весь вопрос сроится именно в развитии нашего баскетбола и в том, чтобы развивать наших игроков. В общем, в воскресенье я с удовольствием пойду на первую игру третьего круга, где встретятся и МБА.

Считаю, это правильно, что в чемпионате сделали третий круг. Потому что 22 игры за два круга - очень мало. Сейчас мы можем уже посмотреть более продуктивные матчи. Скажем, в верхней шестерке ожидается очень плотная борьба. Уверен, что третий круг получится очень интересным», - сказал Елевич.

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