Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Дарушафака», «Анадолу Эфес» встретится с «Петким Спором»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Меркезефенди» принимает «Дарушафаку», « » встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 15-2, – 14-3, Каршияка – 12-5, Анадолу Эфес – 11-5, – 11-6, – 8-8, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 7-9, Тофаш – 7-10, Галатасарай – 7-11, Петким Спор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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