Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Дарушафака», «Анадолу Эфес» встретится с «Петким Спором»

Теги результаты Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Дарушафака Петким Спор Меркезефенди Маниса Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Меркезефенди» принимает «Дарушафаку», «Анадолу Эфес» встретится с «Петким Спором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Дарушафака 97:94 OT (19:16, 18:14, 29:18, 15:33, 16:13)
Дата проведения
29 января, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча
Меркезефенди
Олмаз (24 + 8 подборов), Ронгавопулос (22 + 8 подборов), Хэмилтон (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Тюлюоглу (14 + 13 передач + 7 потерь), Харрисон (8) – старт; Эрол (8), Петерка (2), Дириль (0).
Дарушафака
Старкс (27 + 6 передач), Оздемироглу (18), Оласени (9 + 12 подборов), Yeboah (8), Османи (2) – старт; Маккалох (15), Уайт (8), Куш (5), Коркмаз (2), Сайылы (0), Şenkahya (0).

Бешикташ – Маниса 59:56 (3 четверть)
Дата проведения
29 января, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча
Бешикташ
Джексон-Картрайт (11 + 6 передач), McCormack (8), Usher (6), Уайтхэд (2), Konan (2) – старт; Соколовски (12), Улубай (9), Йылдызлы (5), Гювен (4), Ильясоглу (0), Онан (0), Йигитоглу (0).
Маниса
Крус (13), G?r?r (12), Аносике (9 + 9 подборов), Tarrant Jr. (6), Уильямс (4) – старт; Kahraman (3), Роберсон (2), Sevin? (2), Шав (2), Birer (0).

Анадолу Эфес – Петким Спор
Дата проведения
29 января, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 14-3, Каршияка – 12-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-8, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 7-9, Тофаш – 7-10, Галатасарай – 7-11, Петким Спор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий