Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Дарушафака», «Анадолу Эфес» встретится с «Петким Спором»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Меркезефенди» принимает «Дарушафаку», «Анадолу Эфес» встретится с «Петким Спором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Меркезефенди
- Олмаз (24 + 8 подборов), Ронгавопулос (22 + 8 подборов), Хэмилтон (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Тюлюоглу (14 + 13 передач + 7 потерь), Харрисон (8) – старт; Эрол (8), Петерка (2), Дириль (0).
- Дата проведения
- 29 января, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
- Бешикташ
- Джексон-Картрайт (11 + 6 передач), McCormack (8), Usher (6), Уайтхэд (2), Konan (2) – старт; Соколовски (12), Улубай (9), Йылдызлы (5), Гювен (4), Ильясоглу (0), Онан (0), Йигитоглу (0).
- Дата проведения
- 29 января, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 14-3, Каршияка – 12-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-8, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 7-9, Тофаш – 7-10, Галатасарай – 7-11, Петким Спор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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