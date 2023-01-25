Эррик Макколлум: «В Европе вся власть в руках тренера»

Теги Жальгирис Леброн Джеймс Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Турции Каршияка Эррик Макколлум Кевин Пангос Кинан Эванс Баскетбол

35-летний защитник турецкой «Каршияки» Эррик Макколлум считает, что в Евролиге игроки не смогут получить такую же свободу действий, как в НБА.

«Тренеры никогда этого не допустят. Именно это отличает Европу от Америки. Здесь вся власть в руках тренера. Если сравнивать с НБА, европейский баскетбол не так успешен в финансовом отношении. Но это работает, поскольку совместными усилиями здесь создается хороший продукт. В Европе проводятся хорошие матчи, вокруг которых много страсти.

Европа похожа на колледж. Есть много людей, которые болеют за команду, а не за игрока. В НБА люди являются фанатами Леброна, поэтому они следуют за ним. Какой бы игрок им ни нравился, они прыгают из команды в команду. Если ты фанат «Жальгириса», для тебя не важно, за твою команду играет Кинан Эванс или Кевин Пангос.

Игроки находятся под контролем, как в колледже. Дошло до того, что тебе нужно обратиться в Ассоциацию игроков Евролиги, если ты хочешь собственный номер в гостинице. Им приходится заниматься такими вещами. Так что до этого еще очень далеко», – заявил Макколлум.

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1 комментарий

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Andrey Howera
Правильно понимаю, что он он считает, что воспринимать игрока, как контрактника, который должен выполнять свою работу, а не рок-звезду , это типо неправильно? Мне кажется, вполне норм иметь с одной стороны шоу-баскет-бизне, а с другой баскетбол. Каждый выберет сам Дрэйк или Ву-Танг)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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