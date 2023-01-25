Эррик Макколлум: «В Европе вся власть в руках тренера»

35-летний защитник турецкой «Каршияки» считает, что в игроки не смогут получить такую же свободу действий, как в НБА.

«Тренеры никогда этого не допустят. Именно это отличает Европу от Америки. Здесь вся власть в руках тренера. Если сравнивать с НБА, европейский баскетбол не так успешен в финансовом отношении. Но это работает, поскольку совместными усилиями здесь создается хороший продукт. В Европе проводятся хорошие матчи, вокруг которых много страсти.

Европа похожа на колледж. Есть много людей, которые болеют за команду, а не за игрока. В НБА люди являются фанатами , поэтому они следуют за ним. Какой бы игрок им ни нравился, они прыгают из команды в команду. Если ты фанат « », для тебя не важно, за твою команду играет Кинан Эванс или .

Игроки находятся под контролем, как в колледже. Дошло до того, что тебе нужно обратиться в Ассоциацию игроков Евролиги, если ты хочешь собственный номер в гостинице. Им приходится заниматься такими вещами. Так что до этого еще очень далеко», – заявил Макколлум.

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