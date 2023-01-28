Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Галатасарая», «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже» и другие матчи

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

« » дома встретится с « », « » примет «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Бахчешехир Дата проведения 28 января, 15.30, «Karatas Sahinbey Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 14-2, – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9, Галатасарай – 7-10, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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