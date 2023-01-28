Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Галатасарая», «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже» и другие матчи

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Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Каршияка» дома встретится с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Бурсаспор 47:26 (2 четверть)
Дата проведения
28 января, 13.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Бутей (11), Демир (8), Онджель (2), Грант (2), Сестина (0) – старт; Тэйлор (6), Йылмаз (4), Эрден (2).
Бурсаспор
Битим (5), Клеммонс (2), Нидэм (0), Дудзински (0), Дювериоглу (0) – старт; Сайбир (6), Огаст (4), Ал (0).

Газиантеп – Бахчешехир
Дата проведения
28 января, 15.30, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Каршияка – Галатасарай
Дата проведения
28 января, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Бююкчекмедже
Дата проведения
28 января, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 14-2, Тюрк Телеком – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9,  Галатасарай – 7-10, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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