Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Коньяспор»
Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» примет «Коньяспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 14-2, Тюрк Телеком – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9, Галатасарай – 7-10, Тофаш – 6-10, Коньяспор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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