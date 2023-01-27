Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Коньяспор»

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Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» примет «Коньяспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тофаш – Коньяспор
Дата проведения
27 января, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 14-2, Тюрк Телеком – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9,  Галатасарай – 7-10, Тофаш – 6-10, Коньяспор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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