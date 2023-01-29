Между Джорджем Ньянгом и Шейком Милтоном произошла перепалка на скамейке

Во время матча « » – «Денвер» (126:119) между игроками «Сиксерс» и произошла словесная перепалка.

За 6:30 до конца второй четверти Милтон и Ньянг выбежали вдвоем против одного игрока «Наггетс». Милтон не поделился мячом и попытался исполнить лэй-ап с сопротивлением, но получил блок-шот. Ньянг жестко высказал партнеру по команде свое недовольство, после чего перепалка продолжилась на скамейке запасных.

Игрокам и тренерам «Сиксерс» пришлось разнимать и успокаивать одноклубников.

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