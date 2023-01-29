Между Джорджем Ньянгом и Шейком Милтоном произошла перепалка на скамейке

Теги происшествия Филадельфия НБА видео Джордж Ньянг Шейк Милтон Баскетбол

Во время матча «Филадельфия» – «Денвер» (126:119) между игроками «Сиксерс» Джорджем Ньянгом и Шейком Милтоном произошла словесная перепалка.

За 6:30 до конца второй четверти Милтон и Ньянг выбежали вдвоем против одного игрока «Наггетс». Милтон не поделился мячом и попытался исполнить лэй-ап с сопротивлением, но получил блок-шот. Ньянг жестко высказал партнеру по команде свое недовольство, после чего перепалка продолжилась на скамейке запасных.

Игрокам и тренерам «Сиксерс» пришлось разнимать и успокаивать одноклубников.

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1 комментарий

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кандид
Ньянг, конечно, абсолютно прав в этом эпизоде и прав, что высказал, но продолжать петушиться на скамейке - это лишнее.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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