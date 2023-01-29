Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, который провел 100 матчей с 30+ очками за три разных клуба

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который провел 100 матчей с 30 очками или больше за три разных клуба, сообщает ESPN Stats & Info.

В субботу, 28 января, Джеймс провел сотый такой матч в составе «Лейкерс». Ранее ему это удалось за «Кливленд» и «Майами».

В матче против «Бостона» (121:125 ОТ) 38-летний Леброн набрал 41 очко, сделал 9 подборов и 8 передач за 44 минуты на паркете.

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3 комментария

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Друг Джордана
Л - Леброн
Л - Легенда
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TurboMen
ещё можно успеть в 4-ю команду :)
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kom555
Книга рекордов Леброна )))
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