Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, который провел 100 матчей с 30+ очками за три разных клуба

Суперзвезда « » стал первым игроком в истории НБА, который провел 100 матчей с 30 очками или больше за три разных клуба, сообщает ESPN Stats & Info.

В субботу, 28 января, Джеймс провел сотый такой матч в составе «Лейкерс». Ранее ему это удалось за «Кливленд» и «Майами».

В матче против « » (121:125 ОТ) 38-летний Леброн набрал 41 очко, сделал 9 подборов и 8 передач за 44 минуты на паркете.

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