Звездный форвард «Нетс» отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу и порассуждал о стиле игры 38-летнего баскетболиста.

«Я никогда не попадался на эту ерунду, что Леброн в первую очередь нацелен на передачу. Мне всегда казалось, что является скорером, который способен отдать передачу. В первую очередь он все же человек, который набирает очки, скорер. Когда ты запросто набираешь 50 и в среднем по карьере имеешь 27 очков за игру, я считаю тебя скорером. Добавим сюда спортивное долголетие и получим лучшего бомбардира всех времен. Для меня Леброн является скорером, который способен вести игру. На мой взгляд, это недооценка Леброна, когда мы называем его игроком, нацеленным на передачу.

Леброн установил планку, показал, на что способен спортсмен. Не каждый может это сделать. Это огромное достижение... Джеймс стал примером для других. Он создал прецедент для баскетболистов, причем уже давно», – заявил Дюрэнт.

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