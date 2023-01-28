Павел Подкользин: «Я не играл, но сдавал анализы 5 раз за сезон, каждые два месяца, а Дирк – ни разу»

Бывший игрок НБА Павел Подкользин рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале карьеры.

– Перейдя в « », вы брали кредит, чтобы отдать деньги « »…

– Это сделали мои агенты. Считаю, это одна из самых глупых ошибок. Я уезжал из Новосибирска несовершеннолетним. И когда мне исполнилось 18, то мне тупо подсунули новый контракт на 5 лет. Я спросил: «Что это такое?» Они сказали: «Да, просто дополнение». Оказалось, что это мой новый контракт. Агент был такой же недалекий. Или был просто в сговоре с клубом.

Получилось, что если бы я доиграл в Италии, то они бы ничего не получили. А так они, видимо, решили, что я поеду в Америку, и мне понадобится выкупить контракт. Вышло так, что нужно отдать 650 тысяч долларов. Агенты взяли эти деньги в банке и перевели в Италию. И, по-моему, команда перевела еще 300 тысяч долларов. Вместе – около миллиона долларов.

А вы понимаете, что 21-й номер драфта получает около 750 тысяч долларов в первом сезоне, около 950 тысяч – во втором сезоне и чуть за миллион – в третьем. Так что удалось заработать по минимуму.

Я напрасно поехал таким молодым. В НБА нужно ехать очень подготовленным и взрослым мужчиной, 23-24 лет, который уже обыгрался в Европе, который прошел несколько тренеров. Молодым уезжать хорошо только тогда, если в тебя верят: там ты можешь развиваться два-три года, не играть, но чисто физически ты развиваешься очень быстро, потому что тренеры по физподготовке, чисто баскетбольные тренеры с тобой работают долго и нудно. И в качалке ты работаешь пять дней из семи. Плюс они дают очень хорошую фарму. Не колят, но после каждой тренировки дают тебе одну пятую стаканчика.

– А верите в «челюсть Уэйда»? Когда Уэйд вернулся после травмы с огромной челюстью, которой у него не было раньше, и это считается признаком использования гормона роста…

– Посмотрите на , который тратит на себя миллионы. Фармакология есть разная: есть кто-то себе засандалит так, что распухнет как бройлер, а есть грамотные тренеры, которые подбирают чистейшие препараты. Плюс суперзвезд никто не будет трогать на эту тему. Знаете почему? Вот смотрите: я не играл, но сдавал анализы пять раз за сезон, каждые два месяца, а – ни разу.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино