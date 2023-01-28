Джоэла Эмбиида оштрафовали на 25000 долларов за неприличный жест

Центровой «Филадельфии» должен будет вынужден заплатить 25000 долларов за неприличный жест, показанный во время матча с «Бруклином» (137:133). Об этом сегодня объявил вице-президент по баскетбольным операциям Джо Дюмарс.

После заброшенного мяча игрок «76-х» воспользовался знаменитым празднованием рестлера Triple H. Чем вызвал возмущение многих игроков НБА, в том числе форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось