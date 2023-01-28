Джоэла Эмбиида оштрафовали на 25000 долларов за неприличный жест

Теги Филадельфия НБА штрафы Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен будет вынужден заплатить 25000 долларов за неприличный жест, показанный во время матча с «Бруклином» (137:133). Об этом сегодня объявил вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс.

После заброшенного мяча игрок «76-х» воспользовался знаменитым празднованием рестлера Triple H. Чем вызвал возмущение многих игроков НБА, в том числе форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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