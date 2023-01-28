Сергей Базаревич: «На тренировках Ивлев выглядит неплохо. Надеемся, он нам поможет»

Теги Сергей Базаревич Автодор Единая лига ВТБ Владимир Ивлев Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич накануне матча Единой лиги ВТБ с «Автодором» рассказал, как команда провела паузу в чемпионате.

Базаревич также порассуждал об адаптации в команде центрового Владимира Ивлева.

«У нас была небольшая пауза, мы и дали немного отдохнуть игрокам, и хорошо потренировались. Надеемся, все перейдет на игру. Первые три дня мы готовились и конкретно к «Автодору», и, в большей степени, к следующему этапу чемпионата. А в пятницу уже конкретно к «Автодору»: это отличная команда в плане нападения, у них произошли кое-какие изменения в составе, но дома эта команда всегда очень опасна. Всегда непросто играть в Саратове.

Нам в том числе нужно было за эту паузу и подтянуть Ивлева. На тренировках он выглядит неплохо – но как это будет в игровом ритме? Мы пытались смоделировать... Не думаю, что он сейчас готов на длинные отрезки – но в более коротких отрезках он должен помочь. Это опытный игрок, поигравший во многих командах. Очень важно, что он был со мной все годы в сборной и хорошо понимает систему и вообще понимает игру. Надеемся, что он нам поможет», – заявил Базаревич.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Он же толстый и орёт всё время.
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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