«Самара» объявила о переходе Владимира Ивлева

Теги переходы ЦСКА Сергей Базаревич сборная России Единая лига ВТБ Владимир Ивлев Самара Баскетбол

«Самара» официально объявила о подписании контракта с центровым Владимиром Ивлевым (32 года, 207 см).

Ивлев выступал за сборную России под руководством Сергея Базаревича, который ныне является главным тренером самарского клуба.

Ветеран пропустил первую половину сезона из-за травмы передней крестообразной связки. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за ЦСКА в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 2,1 очка и 2 подбора за 9 минут на площадке.

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