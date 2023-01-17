«Самара» объявила о переходе Владимира Ивлева
«Самара» официально объявила о подписании контракта с центровым Владимиром Ивлевым (32 года, 207 см).
Ивлев выступал за сборную России под руководством Сергея Базаревича, который ныне является главным тренером самарского клуба.
Ветеран пропустил первую половину сезона из-за травмы передней крестообразной связки. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за ЦСКА в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 2,1 очка и 2 подбора за 9 минут на площадке.
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