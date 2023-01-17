«Самара» объявила о переходе Владимира Ивлева

« » официально объявила о подписании контракта с центровым (32 года, 207 см).

Ивлев выступал за сборную России под руководством , который ныне является главным тренером самарского клуба.

Ветеран пропустил первую половину сезона из-за травмы передней крестообразной связки. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за в лиге ВТБ, набирая в среднем 2,1 очка и 2 подбора за 9 минут на площадке.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?