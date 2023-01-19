Сергей Базаревич: «Минск», несмотря на не самое высокое место, показывает интересный баскетбол»

Теги Сергей Базаревич Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Минска».

«У нас было всего два дня, чтобы подготовиться к этой игре, не совсем просто, но хорошо, что мы дома.

Я доволен тем, как мы выложились в матче с УНИКСом и какой уровень показали игроки, прежде всего в плане самоотдачи и следовании установкам. Нам не хватило ресурсов, но я доволен предыдущей игрой и игроками.

Надеюсь, сможем повторить это завтра и отнесемся с должным вниманием и отношением к сопернику, который, несмотря на не самое высокое место, показывает интересный баскетбол, знает, во что играет, и наверняка будет настроен на этот матч. Нам важно сохранить концентрацию и сделать то, что мы должны сделать», – сказал Базаревич.

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1 комментарий

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Дайана Таурази
" не самое высокое место..." - удивительная политкорректность!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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