Сергей Базаревич: «Минск», несмотря на не самое высокое место, показывает интересный баскетбол»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от предстоящего матча против « ».

«У нас было всего два дня, чтобы подготовиться к этой игре, не совсем просто, но хорошо, что мы дома.

Я доволен тем, как мы выложились в матче с УНИКСом и какой уровень показали игроки, прежде всего в плане самоотдачи и следовании установкам. Нам не хватило ресурсов, но я доволен предыдущей игрой и игроками.

Надеюсь, сможем повторить это завтра и отнесемся с должным вниманием и отношением к сопернику, который, несмотря на не самое высокое место, показывает интересный баскетбол, знает, во что играет, и наверняка будет настроен на этот матч. Нам важно сохранить концентрацию и сделать то, что мы должны сделать», – сказал Базаревич.

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