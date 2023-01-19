Сергей Базаревич: «Большего ждем от ребят со скамейки»

Главный тренер «Самары» после победы над « » (78:71) в лиге ВТБ заявил, что команде не хватает помощи от игроков скамейки.

«Цифры неплохие – но матч получился тяжелый. Мы практически всю игру лидировали, а соперник догонял. Мне кажется, злую шутку сыграло подсознательное желание решить все в первой четверти.

Мы большего ждем от ребят со скамейки. Хотя сегодня Зверев отлично вышел и, наверное, заслужил большего доверия – но ротации так складываются, что не всегда удается найти некоторым игрокам время. Но они хорошо работают, и я надеюсь, что они будут помогать больше», – сказал Базаревич.

28-летний центровой Никита Зверев набрал 4 очка (2-2 с игры) и сделал 1 подбор за 5,3 минуты на площадке. Всего скамейка «Самары» набрала 15 очков.

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