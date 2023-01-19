Сергей Базаревич: «Большего ждем от ребят со скамейки»

Теги Сергей Базаревич Минск Единая лига ВТБ Самара Никита Зверев Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич после победы над «Минском» (78:71) в Единой лиге ВТБ заявил, что команде не хватает помощи от игроков скамейки.

«Цифры неплохие – но матч получился тяжелый. Мы практически всю игру лидировали, а соперник догонял. Мне кажется, злую шутку сыграло подсознательное желание решить все в первой четверти.

Мы большего ждем от ребят со скамейки. Хотя сегодня Зверев отлично вышел и, наверное, заслужил большего доверия – но ротации так складываются, что не всегда удается найти некоторым игрокам время. Но они хорошо работают, и я надеюсь, что они будут помогать больше», – сказал Базаревич.

28-летний центровой Никита Зверев набрал 4 очка (2-2 с игры) и сделал 1 подбор за 5,3 минуты на площадке. Всего скамейка «Самары» набрала 15 очков.

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1 комментарий

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samarskij-kuzmich
Базаревич где-то в параллельной Вселенной находится. Ждёт чего-то он от "ребят со скамейки". Они играть не умеют. Зачем их вообще набрали?? И вообще, когда эти "ребята со скамейки" выходили сегодня а͟у͟т͟с͟а͟й͟д͟е͟р͟ Лиги - Минск сразу же перехватывал инициативу и начинал давить. Гнать надо эти "ребят со скамейки" взашей, а вместо них российских игроков набрать уровня Лазарева. Не блещет, но качество игры налицо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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