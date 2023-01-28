Дражен Анзулович: «Астана» стала намного лучше после нашей прошлой встречи»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

« » стала играть намного лучше после прошлой нашей встречи. У них три хороших легионера.

Мы тоже хотим показать нашу лучшую игру, мы готовились к этому сопернику. Наш капитан, , должен выйти в этом матче после месяца без игровой практики, надеемся, что он поможет команде.

Все игроки заряжены, мы планируем показать игру лучшего качества», – заявил Анзулович.

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