Дражен Анзулович: «Астана» стала намного лучше после нашей прошлой встречи»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».
«Астана» стала играть намного лучше после прошлой нашей встречи. У них три хороших легионера.
Мы тоже хотим показать нашу лучшую игру, мы готовились к этому сопернику. Наш капитан, Александр Гудумак, должен выйти в этом матче после месяца без игровой практики, надеемся, что он поможет команде.
Все игроки заряжены, мы планируем показать игру лучшего качества», – заявил Анзулович.
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