Дражен Анзулович: «Астана» стала намного лучше после нашей прошлой встречи»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Александр Гудумак Астана Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«Астана» стала играть намного лучше после прошлой нашей встречи. У них три хороших легионера.

Мы тоже хотим показать нашу лучшую игру, мы готовились к этому сопернику. Наш капитан, Александр Гудумак, должен выйти в этом матче после месяца без игровой практики, надеемся, что он поможет команде.

Все игроки заряжены, мы планируем показать игру лучшего качества», – заявил Анзулович.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий