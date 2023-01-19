Дражен Анзулович: «Абсолютно разочарован игрой моих подопечных»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович выразил недовольство качеством игры своей команды в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (75:88).

«Поздравляю соперников с победой – сегодня они были лучшей командой. Я абсолютно разочарован игрой моих подопечных, в особенности, в первой половине матча. Мы не показали должной энергии и желания победить. Особенно плохо сыграли в защите и пропустили 50 очков в первой половине.

Во второй половине попытались вернуться в игру, практически догнали соперника. В момент, когда разница была 8 очков, промазали два лэй-апа. Когда качество игры хромает, ты не можешь ее выиграть», – сказал Анзулович.

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