Дражен Анзулович: «Суприм Ханна уже провел тренировку в общей группе»

Главный тренер « » накануне матча против «Пармы» заявил, что новобранец команды Суприм Ханна уже провел тренировку в общей группе.

«У нас приехал новый игрок, уже провел тренировку в общей группе. После болезни вернулся в строй Орландо Коулмэн.

После нашей первой встречи «Парма» подписала Айзея Риза из «Самары». В Перми всегда очень тяжело играть, у них большая поддержка трибун в зале, команда агрессивная, инициативная. Роберсон и Риз очень опасны с мячом. Нам нужны хорошая защита и умное нападение, как в игре с «Автодором», – сказал Анзулович.

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