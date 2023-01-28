Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях играет с «Астаной»
В субботу, 28 января, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» в гостях играет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 28 января, 13.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-15, Енисей – 6-16, Астана – 4-18, Минск – 1-21.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 22-0, УНИКС – 20-2, Зенит – 15-6, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 12-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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