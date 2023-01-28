Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях играет с «Астаной»

В субботу, 28 января, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ красноярский «Енисей» в гостях играет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Положение команд: Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-15, – 6-16, – 4-18, Минск – 1-21.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 22-0, УНИКС – 20-2, Зенит – 15-6, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 12-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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