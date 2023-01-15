Дражен Анзулович: «Сегодня болельщики были настоящим шестым игроком»

Главный тренер « » после победы над « » (88:84) в Единой лиге ВТБ отдал должное болельщикам красноярской команды.

«Поздравляю своих игроков. Они полностью выложились на площадке, с учетом обстоятельств, которые сложились перед игрой. Мы лишились трех важных игроков, поэтому у нас была более короткая скамейка, короткая ротация. Однако мы старались, выложились полностью и заслужили победу в концовке матча.

Также хотел бы отдельно отметить атмосферу сегодня. Нам очень нужна химия и взаимодействие между болельщиками за площадкой и игроками на паркете. Сегодня они были настоящим шестым игроком. Спасибо вам за великолепную атмосферу и вашу поддержку. Сегодня вы были важной частью победы!» – сказал Анзулович.

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