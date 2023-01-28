Костас Слукас получил травму в матче с «Маккаби»

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Защитник «Олимпиакоса» Костас Слукас не смог доиграть матч Евролиги с «Маккаби» (95:89) из-за травмы. 

Слукас получил повреждение тазобедренного сустава в столкновении с Джареллом Мартином в первой половине встречи.

Степень серьезности травмы определится после дальнейшего обследования.

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