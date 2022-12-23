Вассилис Спанулис – о величайшей династии в Евролиге: «Олимпиакос». Мы брали титулы с самым маленьким бюджетом»

Прославленный игрок «Олимпиакоса», ныне главный тренер греческого « » назвал величайшую команду в истории , которая становилась чемпионом два раза подряд.

«У каждого свое мнение. Конечно, у меня предвзятое отношение, но я выбираю « ». Мы брали титулы с самым маленьким бюджетом и без громких имен в составе. Некоторые из наших игроков не были никому известны», – заявил Спанулис.

«Олимпиакос» становился чемпионом Евролиги в 2012 и 2013 годах. Оба раза MVP «Финала четырех» был признан Спанулис.

Также два подряд титула удалось выиграть «Анадолу Эфесу» (2021, 2022) и «Маккаби» (2004, 2005).

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