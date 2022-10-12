Джоэл Боломбой планирует сыграть в матче против «Жальгириса»

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Ожидается, что центровой «Олимпиакоса» Джоэл Боломбой примет участие в предстоящем матче Евролиги против «Жальгириса».

30-летний бигмен получил растяжение связок голеностопного сустава в игре против «Аполлона» (87:61) в чемпионате Греции. МРТ не выявила серьезных проблем, и Боломбой должен выйти на паркет в пятничном матче.

В недавнем победном матче против «Барселоны» (80:70) бывший центровой ЦСКА отыграл 18 минут и набрал 12 очков, 7 подборов и 1 передачу.

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