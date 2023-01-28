«Портленд» предложил Джерами Гранту продление на 4 года и 112 млн долларов. Игрок рассчитывает на более крупный контракт

Теги возможные переходы Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

«Портленд» предложил форварду Джерами Гранту максимально возможное на данный момент продление на 4 года и 112 миллионов долларов.

Об этом сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

Грант не принял это предложение, поскольку «Блэйзерс» могут дать ему 5-летний контракт после открытия рынка свободных агентом 30 июня. В таком случае он может получить уже 233 миллиона. Фишер отмечает, что «максимальная планка при таком раскладе кажется нереалистичной».

У Гранта истекает 3-летний контракт на 60 миллионов долларов, этим летом он станет неограниченно свободным агентом. Баскетболист заинтересован в том, чтобы остаться в «Портленде»

«Мне определенно нравится в «Портленде». Мне здесь нравится», – сказал Грант в интервью 7 января.

Грант, которому 12 марта исполнится 29 лет, набирает в среднем по 21,2 очка (48,8% с игры) и 4,3 подбора за матч. Он также реализует 42,4% с дальней дистанции.

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30 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Nightyork97
Смысл Ануноби брать опцию на $19млн, когда ему $25млн+ даст кто угодно в лиге. Все зависит от желания Торонто взрывать команду или нет. Если да, то все пойдут на выход кроме Барнса. Грант может стать временным активом, они получат хоть что-то взамен Ануноби. Атланта Коллинза передержала, теперь не знает как избавиться от него. Ануноби только 25, Саймонсу 23, есть Шарп и молодые. По сути он отыграет с Лиллардом и в случае прогресса сможет претендовать на крупный контракт там.
За Аннуноби будет очередь, сомнительно, что его отдадут за один пик при такой востребованности. Сейчас за истекающего Пельтля просят два пика, а ведь тут настолько разные уровни игроков. Уджири очень неуступчив на торгах, и просить будет много. То есть трёхсторонний трейд тут теоретически возможен, типа Грант трансформируется в пики, которые добавятся к пику Портленда, но ведь ваш офис такие сделки не умеет проводить, вся надежда что Уджири выполнит эту работу.
Ну и конечно Аннуноби тоже захочет жирнющий контракт.
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Cubs-V
Ответ zloba124
Странноо. Понимаю, инфляция... А какая сейчас зазплата у нашего СиДжея #3 в Пеликанс???
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Mr.Showtime
Странное решение не подписываться с Портлендом на 4 года по 28 млн!
Кто говорит, что ему пол НБА 30 даст, это ерунда. На всех таких денег не хватит! А кто говорит, что лучше играть за 25 в более сильной команде, чем за 28 в Портленде, но все забывают, что ровно по этой же причине он ушел из Денвера, потому что игрок крутой, но не суперзвезда, чтобы платить настолько много.
Только если условные детройт, Хьюстон, но это похоже на повторение) вряд ли он хочет снова в Детройт)
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Левый аккаунт Дюрэнта
Ответ Максим Гергард
Для Граната уже не важно играть в контендере,это он показал ещё в Денвере,когда за такие же деньги что и предлагал Денвер,он ушел в Детройт
Какие деньги? Он ушёл потому что хотел больше бросков. Хотел стать первой звездой. Он не хотел стоять в углу и ждать пока ему скинут.
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zloba124
Странноо. Понимаю, инфляция... А какая сейчас зазплата у нашего СиДжея #3 в Пеликанс???
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Nightyork97
Ответ phx13
У Ануноби еще год по контракту, потом опция игрока. За один пик первого раунда никто его не отдаст. Зачем Торонто обменивать Гранта? Чтобы что? То, что О Джи хочет покинуть Торонто не значит, что захочет переехать в Орегон.
Смысл Ануноби брать опцию на $19млн, когда ему $25млн+ даст кто угодно в лиге. Все зависит от желания Торонто взрывать команду или нет. Если да, то все пойдут на выход кроме Барнса. Грант может стать временным активом, они получат хоть что-то взамен Ануноби. Атланта Коллинза передержала, теперь не знает как избавиться от него. Ануноби только 25, Саймонсу 23, есть Шарп и молодые. По сути он отыграет с Лиллардом и в случае прогресса сможет претендовать на крупный контракт там.
+1
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phx13
Ответ Nightyork97
Рынок НБА очень сложная штука, тут нельзя ничего прогнозировать. При переходе Гранта ПТБ отдал 1 пик первого раунда, а Миннесота за Гобера отдала половину всех активов. Ануноби хочет покинуть команду, цена не будет высокой, плюс там истекающий. Уджири обменивал Трента на Пауэлла, здесь может обменять Ануноби на Гранта спокойно. Вопрос в том, кто в лиге даст Гранту больше чем ПТБ.
У Ануноби еще год по контракту, потом опция игрока. За один пик первого раунда никто его не отдаст. Зачем Торонто обменивать Гранта? Чтобы что? То, что О Джи хочет покинуть Торонто не значит, что захочет переехать в Орегон.
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Максим Гергард
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Внимательно читайте. Во первых, 30 млн Гранту даст пол НБА. Во вторых, лучше играть в контендере за 25. чем в Портленде 4-112.
Для Граната уже не важно играть в контендере,это он показал ещё в Денвере,когда за такие же деньги что и предлагал Денвер,он ушел в Детройт
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Левый аккаунт Дюрэнта
Ответ Максим Гергард
За копейки? 28 миллионов в год, я не уверен,что ему кто-то больше сможет дать
Внимательно читайте. Во первых, 30 млн Гранту даст пол НБА. Во вторых, лучше играть в контендере за 25. чем в Портленде 4-112.
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Nightyork97
Ответ phx13
И что Портленд отдаст Торонто за Ануноби? Там сейчас очередь за ним выстраивается. И даже если Блейзерс его получат, зачем О Джи через год заключать с ними новый контракт?
Рынок НБА очень сложная штука, тут нельзя ничего прогнозировать. При переходе Гранта ПТБ отдал 1 пик первого раунда, а Миннесота за Гобера отдала половину всех активов. Ануноби хочет покинуть команду, цена не будет высокой, плюс там истекающий. Уджири обменивал Трента на Пауэлла, здесь может обменять Ануноби на Гранта спокойно. Вопрос в том, кто в лиге даст Гранту больше чем ПТБ.
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Fronda
Покопался в источниках. Грант просто хочет заключить 5-летний контракт, довольно верно оценивая, что в случае продления на 4 года затем в 33 ему никто много не даст. Примеров довольно много, поэтому игроки стараются заранее себя обезопасить от резкого понижения доходов. Контракт на 5 лет из-за особенностей трудового соглашения НБА может предложить только нынешний клуб Гранта Портленд. Скорее всего, Блейзерс так и сделают. Есть прогноз, что стороны сойдутся на 135 миллионах. То есть, по 27 миллионов в год.
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udod
ну 120 на 4 ему может быть кто и даст, не больше, всё равно нет у него статуса звезды, и в следующем сезоне будет 30 лет
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phx13
Ответ Nightyork97
Здесь как с Табайасом Харрисом может быть, огромный контракт, но это не элитный игрок, а просто хороший. ПТБ на 12 месте, продлевать такой праздник в случае неудачи в конце сезона не имеет смысла. Проще и дешевле взять Ануноби из Торонто, плюс он моложе.
И что Портленд отдаст Торонто за Ануноби? Там сейчас очередь за ним выстраивается. И даже если Блейзерс его получат, зачем О Джи через год заключать с ними новый контракт?
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TiGra
Безумие
+6
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Nightyork97
Ответ Rodbert
42,4% с дальней дистанции, плюс прайм легко дадут ему свыше 200 лямов, только в другом клубе. А дураков нет, никто не откажется от 200 в пользу 100.
200 за 4 года получает Карри в ГСВ. 50 миллионов в год, ты хоть понимаешь какой это прайс на платёжку при потолке 150.
+13
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Rodbert
42,4% с дальней дистанции, плюс прайм легко дадут ему свыше 200 лямов, только в другом клубе. А дураков нет, никто не откажется от 200 в пользу 100.
+1
-7
-6
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Максим Гергард
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Понять его можно. Грант хороший и разносторонний игрок. У Портленда франчайз Лиллард. Этого уже достаточно что бы не связываться с этой командой. Раз результата не будет, пусть платят. Джерами вошёл в прайм. Следующие 4-5 лет будут самыми продуктивными. Проводить их в ППБ за копейки, такое себе.
За копейки? 28 миллионов в год, я не уверен,что ему кто-то больше сможет дать
+7
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Be1983kot18leta@gmail.com
Да вы что офанарели 🤯
Обычный ролевик отказался от 28 лимонов
Только локаут спасет
+11
-5
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Ametis
Ответ Thunder4911
История потом как с Шредером обернется
Да пусть так и будет!! Уже совсем зажрались
0
-1
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За Валенсию с 1999
Был легендой филок, пока всякие имбиды ещё ходили пешком под стол. Определённо заслуживает самый жирный контракт в лиге
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Левый аккаунт Дюрэнта
Понять его можно. Грант хороший и разносторонний игрок. У Портленда франчайз Лиллард. Этого уже достаточно что бы не связываться с этой командой. Раз результата не будет, пусть платят. Джерами вошёл в прайм. Следующие 4-5 лет будут самыми продуктивными. Проводить их в ППБ за копейки, такое себе.
+1
-8
-7
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
Здесь как с Табайасом Харрисом может быть, огромный контракт, но это не элитный игрок, а просто хороший. ПТБ на 12 месте, продлевать такой праздник в случае неудачи в конце сезона не имеет смысла. Проще и дешевле взять Ануноби из Торонто, плюс он моложе.
Да тут вполне можно и за Сиакама тогда уж побадаться. Как раз вместо Гранта на PF.
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evgen98
Парень - дитя процесса Сэма Хинки, много пережил, поднялся из ограниченных ролевиков до серьезных высот уже. Но тут как бы не получилось, как у Ноэля, отказался от хороших денег, потом жалел, да было уже поздно - жадность фраера сгубила. Контракт вполне себе адекватный и может и стоило соглашаться, тем более, если тебя устраивает Портленд.
+15
0
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Nightyork97
Ответ Thunder4911
История потом как с Шредером обернется
Здесь как с Табайасом Харрисом может быть, огромный контракт, но это не элитный игрок, а просто хороший. ПТБ на 12 месте, продлевать такой праздник в случае неудачи в конце сезона не имеет смысла. Проще и дешевле взять Ануноби из Торонто, плюс он моложе.
+37
-1
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Lokomotiv__1992
Грант норм стату набил в Портленде.. надо платить много
+1
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