«Портленд» предложил Джерами Гранту продление на 4 года и 112 млн долларов. Игрок рассчитывает на более крупный контракт
«Портленд» предложил форварду Джерами Гранту максимально возможное на данный момент продление на 4 года и 112 миллионов долларов.
Об этом сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.
Грант не принял это предложение, поскольку «Блэйзерс» могут дать ему 5-летний контракт после открытия рынка свободных агентом 30 июня. В таком случае он может получить уже 233 миллиона. Фишер отмечает, что «максимальная планка при таком раскладе кажется нереалистичной».
У Гранта истекает 3-летний контракт на 60 миллионов долларов, этим летом он станет неограниченно свободным агентом. Баскетболист заинтересован в том, чтобы остаться в «Портленде»
«Мне определенно нравится в «Портленде». Мне здесь нравится», – сказал Грант в интервью 7 января.
Грант, которому 12 марта исполнится 29 лет, набирает в среднем по 21,2 очка (48,8% с игры) и 4,3 подбора за матч. Он также реализует 42,4% с дальней дистанции.
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Ну и конечно Аннуноби тоже захочет жирнющий контракт.
Кто говорит, что ему пол НБА 30 даст, это ерунда. На всех таких денег не хватит! А кто говорит, что лучше играть за 25 в более сильной команде, чем за 28 в Портленде, но все забывают, что ровно по этой же причине он ушел из Денвера, потому что игрок крутой, но не суперзвезда, чтобы платить настолько много.
Только если условные детройт, Хьюстон, но это похоже на повторение) вряд ли он хочет снова в Детройт)
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