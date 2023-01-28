« » предложил форварду максимально возможное на данный момент продление на 4 года и 112 миллионов долларов.

Об этом сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

Грант не принял это предложение, поскольку «Блэйзерс» могут дать ему 5-летний контракт после открытия рынка свободных агентом 30 июня. В таком случае он может получить уже 233 миллиона. Фишер отмечает, что «максимальная планка при таком раскладе кажется нереалистичной».

У Гранта истекает 3-летний контракт на 60 миллионов долларов, этим летом он станет неограниченно свободным агентом. Баскетболист заинтересован в том, чтобы остаться в «Портленде»

«Мне определенно нравится в «Портленде». Мне здесь нравится», – сказал Грант в интервью 7 января.

Грант, которому 12 марта исполнится 29 лет, набирает в среднем по 21,2 очка (48,8% с игры) и 4,3 подбора за матч. Он также реализует 42,4% с дальней дистанции.

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