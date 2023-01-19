«Портленд» считает Анферни Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении обменов

Теги возможные переходы Портленд НБА Анферни Саймонс Баскетбол

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс не является кандидатом на обмен перед дедлайном.

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, «Блэйзерс» считают Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении потенциальных сделок.

23-летний баскетболист показывает лучшую результативность за карьеру и находится на долгосрочном контракте. В нынешнем сезоне он набирает 21,7 очка, 4 передачи и 2,9 подбора в среднем за матч при реализации 37% бросков из-за дуги.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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1 комментарий

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Tim Timson
Практически неприкосновенным по канонам Портленда это два пика второго раунда и какой нибудь заигравший слегка чувак из второго раунда же выбранный))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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