«Портленд» считает Анферни Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении обменов

Защитник « » не является кандидатом на обмен перед дедлайном.

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, «Блэйзерс» считают Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении потенциальных сделок.

23-летний баскетболист показывает лучшую результативность за карьеру и находится на долгосрочном контракте. В нынешнем сезоне он набирает 21,7 очка, 4 передачи и 2,9 подбора в среднем за матч при реализации 37% бросков из-за дуги.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?