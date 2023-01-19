«Портленд» считает Анферни Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении обменов
Защитник «Портленда» Анферни Саймонс не является кандидатом на обмен перед дедлайном.
По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, «Блэйзерс» считают Саймонса «практически неприкосновенным» при обсуждении потенциальных сделок.
23-летний баскетболист показывает лучшую результативность за карьеру и находится на долгосрочном контракте. В нынешнем сезоне он набирает 21,7 очка, 4 передачи и 2,9 подбора в среднем за матч при реализации 37% бросков из-за дуги.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
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