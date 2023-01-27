За Кеньона Мартина-младшего предлагают пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Кеньон Мартин-младший Баскетбол

Несколько команд НБА рассматривают возможность обмена драфт-пика первого раунда на форварда «Хьюстона» Кеньона Мартина-младшего, сообщает The Athletic.

«Рокетс» не заинтересованы в обмене Мартина. 22-летний форвард закрепился в стартовой пятерке, где набирает 14,1 очка и 7,2 подбора в среднем за матч, реализуя 38,5% бросков из-за дуги.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд

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1 комментарий

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Алексей Водонос
Да кому он нафиг нужен? Он без Шенгюна бесполезен.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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