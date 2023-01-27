За Кеньона Мартина-младшего предлагают пик 1-го раунда

Несколько команд НБА рассматривают возможность обмена драфт-пика первого раунда на форварда « » Кеньона Мартина-младшего, сообщает The Athletic.

«Рокетс» не заинтересованы в обмене Мартина. 22-летний форвард закрепился в стартовой пятерке, где набирает 14,1 очка и 7,2 подбора в среднем за матч, реализуя 38,5% бросков из-за дуги.

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