Алперен Шенгюн стал 1-м центровым в НБА, который сделал несколько трипл-даблов до наступления 21-летия

Теги Хьюстон Индиана НБА Вашингтон Никола Йокич Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн набрал 21 очко, 11 подборов, 10 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота в матче с «Уизардс» (103:108).

Трипл-дабл стал вторым в карьере 20-летнего баскетболиста.

Шенгюн стал первым центровым в истории НБА, который сделал несколько трипл-даблов до наступления 21-летия. 

Центровой «Наггетс» Никола Йокич начал карьеру в НБА в 20-летнему возрасте, но первый трипл-дабл оформил, когда ему был уже 21 год.

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3 комментария

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Андрей Габдрахманов
Так и топ центром станет ) хорошо прибавил в этом сезоне)
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Cash_flow
Наследник Джокера 🧞‍♂️
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ygcn5c2ty9
Хорошо прибавил, если будет дальше развиваться, очень крутой центр будет, будет вообще ай, если им ещё и Витя попадётся
+4
0
+4
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