Алперен Шенгюн стал 1-м центровым в НБА, который сделал несколько трипл-даблов до наступления 21-летия
Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн набрал 21 очко, 11 подборов, 10 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота в матче с «Уизардс» (103:108).
Трипл-дабл стал вторым в карьере 20-летнего баскетболиста.
Шенгюн стал первым центровым в истории НБА, который сделал несколько трипл-даблов до наступления 21-летия.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич начал карьеру в НБА в 20-летнему возрасте, но первый трипл-дабл оформил, когда ему был уже 21 год.
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