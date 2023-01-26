Центровой «Рокетс» набрал 21 очко, 11 подборов, 10 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота в матче с «Уизардс» (103:108).

Трипл-дабл стал вторым в карьере 20-летнего баскетболиста.

Шенгюн стал первым центровым в истории НБА, который сделал несколько трипл-даблов до наступления 21-летия.

Центровой «Наггетс» начал карьеру в в 20-летнему возрасте, но первый трипл-дабл оформил, когда ему был уже 21 год.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу