Бывший руководитель НБА: «У Хендерсона может быть более успешная карьера, чем у Вембаньямы»

Теги НБА драфт НБА G-лига Метрополитан Виктор Вембаньяма Игнайт Скут Хендерсон Баскетбол

По мнению бывшего руководителя НБА, Скута Хендерсона, возможно, ждет более успешная карьера, чем Виктора Вембаньяму.

«Вембаньяма будет выбран первым на драфте, но у Скута может быть более успешная карьера, когда мы оглянемся назад через 15 лет», – сказал функционер в разговоре с HoopsHype.

Французский форвард «Метрополитана» Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023. 18-летний разыгрывающий Скут Хендерсон выступает в G-лиге НБА за «Игнайт».

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

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10 комментариев

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FaithDevotion
Ответ Fooler
Может быть,а может и не быть.
А может, и не может
0
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...Quo Vadis...
Ответ lexakarabut
Вы готовы для роли инсайдера)
))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan40
Сказал Билли Кинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
Блондинка и динозавр 🤡
+2
0
+2
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lexakarabut
Ответ Дядя Кавая
Спиритический сеанс со Стерном провели что-ли? Что это за бывший руководитель НБА?
Вообще там генменеджер бывший подразумевается походу, Гена как всегда)
+5
-1
+4
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Дядя Кавая
Спиритический сеанс со Стерном провели что-ли?
Что это за бывший руководитель НБА?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Это не тот гений, что Табита драфтовал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Поэтому и бывший)
+7
0
+7
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lexakarabut
Ответ Fooler
Может быть,а может и не быть.
Вы готовы для роли инсайдера)
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Может быть,а может и не быть.
+15
0
+15
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