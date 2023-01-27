Бывший руководитель НБА: «У Хендерсона может быть более успешная карьера, чем у Вембаньямы»

По мнению бывшего руководителя НБА, Скута Хендерсона, возможно, ждет более успешная карьера, чем .

«Вембаньяма будет выбран первым на драфте, но у Скута может быть более успешная карьера, когда мы оглянемся назад через 15 лет», – сказал функционер в разговоре с HoopsHype.

Французский форвард « » Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023. 18-летний разыгрывающий выступает в G-лиге НБА за «Игнайт».

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