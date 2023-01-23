Виктор Вембаньяма сыграет за сборную Франции в февральском окне ФИБА

Федерация баскетбола Франции подтвердила, что форвард « » сыграет за сборную страны в отборочных матчах чемпионата мира-2023, которые состоятся в феврале.

Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 примет участие в матчах против Чехии (23 февраля) и Литвы (26 февраля).

В ноябре Вембаньяма дебютировал за французскую сборную, сыграв против команд Литвы и Боснии и Герцеговины. В матче против Литвы 19-летний форвард набрал 20 очков и сделал 9 подборов. Во встрече с Боснией он отметился 19 очками, 4 подборами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

Сборная Франции уже гарантировала себе участие в чемпионате мира 2023 года.

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