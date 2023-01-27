Кристиан Вуд вернется в строй не раньше следующей недели

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Форвард «Далласа» Кристиан Вуд пропустит больше времени, чем изначально ожидалось, из-за трещины в большом пальце левой руки. Повторный осмотр состоится на следующей неделе, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Клуб рассчитывал, что Вуд вернется в состав на этой неделе.

В нынешнем сезоне Вуд провел 42 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота. Этим летом он станет свободным агентом.

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