Кристиан Вуд вернется в строй не раньше следующей недели

Форвард « » пропустит больше времени, чем изначально ожидалось, из-за трещины в большом пальце левой руки. Повторный осмотр состоится на следующей неделе, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Клуб рассчитывал, что Вуд вернется в состав на этой неделе.

В нынешнем сезоне Вуд провел 42 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота. Этим летом он станет свободным агентом.

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