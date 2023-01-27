Джейсон Кидд – о травме голеностопа у Дончича: «Лука в хорошем настроении, но посмотрим, как он будет себя чувствовать»

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Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд прокомментировал ситуацию с травмой голеностопа, которую лидер команды Лука Дончич получил на первых минутах победной встречи с «Санз».

«Лука в хорошем настроении. С ним вроде бы все нормально, но посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше», – заявил Кидд.

Проведенный рентген не выявил у словенца перелома.

Следующий матч «Даллас» проведет в субботу в Солт-Лейк-Сити.

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