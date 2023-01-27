Джейсон Кидд – о травме голеностопа у Дончича: «Лука в хорошем настроении, но посмотрим, как он будет себя чувствовать»
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд прокомментировал ситуацию с травмой голеностопа, которую лидер команды Лука Дончич получил на первых минутах победной встречи с «Санз».
«Лука в хорошем настроении. С ним вроде бы все нормально, но посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше», – заявил Кидд.
Проведенный рентген не выявил у словенца перелома.
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