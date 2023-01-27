«Даллас» входит в число команд, которым интересен Кайл Кузма

Теги возможные переходы Атланта Даллас Финикс НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Даллас» входит в число команд, которым интересен форвард «Вашингтона» Кайл Кузма.

Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Согласно нескольким источникам в лиге, Кузма в числе прочих клубов интересен «Атланте», «Финиксу» и «Далласу». «Лейкерс» ранее тоже связывали с Кайлом, но после обмена Руи Хатимуры данный вариант, скорее всего, отпадает», – пишет Пинкус

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов.

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10 комментариев

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Abdulla
Плюс Порзингиса надо брать, ящетаю. И создавать трио ДонПорКуз.
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Mr.BadGuy
Ответ гилберт
Чёт грустно, у Далласа ни игроков, ни денег.
Ну у них если Динуиди не возьмет опцию будет место на максималку, но он скорее всего возьмет. Тогда будет место на одного крепкого игрока. Да даже если бы и было мест опод максималку, этим летом звездных СА и не ожидается. Может так получится, что Кузма и будет самым топовым СА лиги. Остальные или на контрактах, или продлятся. Не думаю что например Кайри уйдет из Нетс.
А вообще зря они вовремя Бронсона не обменяли на чтото. Он сейчас отлично играет в НЙ. Надо было за него какие то активы получить.
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гилберт
Ответ Mr.BadGuy
Судя по тому, что Вашики обменяли Хачимуру и собираются отчислить Бартона, летом они пульнут в Кузму тридцаткой. У Далласа летом даже двадцатки не будет, если Динуиди не уйдет.
Чёт грустно, у Далласа ни игроков, ни денег.
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Алексааандр
Ответ Fluggaenk Dechioebolsen
Лука ассисты раздает, а куз еще один варик на треху
Вот он здесь максимально похож на Леброна, у него супер нестабильная трёха, то он может 1-2 броска забить из десяти, а то как в последнем матче 5 из 13, что уже неплохо. Он больше может импакта давать при проходе или розыгрыше/пасах, у него это лучше получается
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Fluggaenk Dechioebolsen
Ответ Алексааандр
С Порзи не получилось, они решили Кузму попробовать? Как-то не смотрится он в Далласе, там всегда возиться Донтич с мячом и стиль игры у них очень разный
Лука ассисты раздает, а куз еще один варик на треху
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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
Индус примерно за сутки написал. Это сейчас инсайдер номер 1. Остальные просто сборник слухов
Я про то, что все эти Инсайдерские Информации, зачастую просто пустой звон.
С таким же успехом, я или ты, могли давать подобные "прогнозы".
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Mr.BadGuy
Ответ Cubs-V
Сейчас перед дедлайном, снова начнется период Инсайдеров и Журналистов. 100500 вариантов переходов. Кто-то написал про Хачипуру? Вот и вся суть.
Индус примерно за сутки написал. Это сейчас инсайдер номер 1. Остальные просто сборник слухов
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Cubs-V
Сейчас перед дедлайном, снова начнется период Инсайдеров и Журналистов. 100500 вариантов переходов.
Кто-то написал про Хачипуру?
Вот и вся суть.
+2
0
+2
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Алексааандр
С Порзи не получилось, они решили Кузму попробовать?

Как-то не смотрится он в Далласе, там всегда возиться Донтич с мячом и стиль игры у них очень разный
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Mr.BadGuy
Судя по тому, что Вашики обменяли Хачимуру и собираются отчислить Бартона, летом они пульнут в Кузму тридцаткой. У Далласа летом даже двадцатки не будет, если Динуиди не уйдет.
+6
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+6
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