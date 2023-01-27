«Даллас» входит в число команд, которым интересен Кайл Кузма
«Даллас» входит в число команд, которым интересен форвард «Вашингтона» Кайл Кузма.
Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.
«Согласно нескольким источникам в лиге, Кузма в числе прочих клубов интересен «Атланте», «Финиксу» и «Далласу». «Лейкерс» ранее тоже связывали с Кайлом, но после обмена Руи Хатимуры данный вариант, скорее всего, отпадает», – пишет Пинкус
27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов.
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А вообще зря они вовремя Бронсона не обменяли на чтото. Он сейчас отлично играет в НЙ. Надо было за него какие то активы получить.
С таким же успехом, я или ты, могли давать подобные "прогнозы".
Кто-то написал про Хачипуру?
Вот и вся суть.
Как-то не смотрится он в Далласе, там всегда возиться Донтич с мячом и стиль игры у них очень разный