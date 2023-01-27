«Даллас» входит в число команд, которым интересен Кайл Кузма

« » входит в число команд, которым интересен форвард « » .

Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Согласно нескольким источникам в лиге, Кузма в числе прочих клубов интересен «Атланте», « » и «Далласу». «Лейкерс» ранее тоже связывали с Кайлом, но после обмена Руи Хатимуры данный вариант, скорее всего, отпадает», – пишет Пинкус

27-летний Кузма может отказаться от опции продления контракта на сезон-23/24 за 13 миллионов долларов. В НБА есть мнение, что Кайл захочет покинуть «Вашингтон» после выхода на рынок свободных агентов.

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