«Орландо» рассматривает предложения по обмену Бамбы, Харриса, Росса и Хэмптона

«Орландо» готов обсуждать предложения по обмену , , и , сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэджик» также рассматривает возможность выкупа контракта Росса, если не найдет подходящий обмен.

Ранее сообщалось, что клуб проявляет серьезный интерес к разыгрывающему «Торонто» .

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря