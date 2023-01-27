«Орландо» рассматривает предложения по обмену Бамбы, Харриса, Росса и Хэмптона
«Орландо» готов обсуждать предложения по обмену Мо Бамбы, Гэри Харриса, Терренса Росса и Ар Джей Хэмптона, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Мэджик» также рассматривает возможность выкупа контракта Росса, если не найдет подходящий обмен.
Ранее сообщалось, что клуб проявляет серьезный интерес к разыгрывающему «Торонто» Фреду Ванвлиту.
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Но моложе и даже перспективнее.