«Орландо» рассматривает предложения по обмену Бамбы, Харриса, Росса и Хэмптона

Теги возможные переходы Орландо НБА Терренс Росс Гэри Харрис Фред Ванвлит Мо Бамба Ар Джей Хэмптон Баскетбол

«Орландо» готов обсуждать предложения по обмену Мо Бамбы, Гэри Харриса, Терренса Росса и Ар Джей Хэмптона, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэджик» также рассматривает возможность выкупа контракта Росса, если не найдет подходящий обмен.

Ранее сообщалось, что клуб проявляет серьезный интерес к разыгрывающему «Торонто» Фреду Ванвлиту.

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5 комментариев

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Antosha-grisha
Ответ ...Quo Vadis...
Харрис может быть очень полезным в каком нибудь клубе, со скамейки. Аналог Ричардсона из Сан-Антонио. Но моложе и даже перспективнее.
Ричардсон на голову плотнее в защите. Но Харрис может огня с 3-хи давать будь здоров.
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верю_в_волшебство)
Вот только Ван Влита не надо, ну пожалуйста(((
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minimuz
Новость надо так подавать: Орландо готовы обменять Терренса Росса, набравшего 51 очко в 2000 году
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Tim Timson
Росс разве не пригодится контендерам? Или они все только захотят посте выкупа его брать. Непрактично со стороны Орландо)
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...Quo Vadis...
Харрис может быть очень полезным в каком нибудь клубе, со скамейки.
Аналог Ричардсона из Сан-Антонио.
Но моложе и даже перспективнее.
+2
0
+2
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