«Орландо» готов обменять Мо Бамбу
Центровой «Орландо» Мо Бамба является одним из кандидатов на обмен перед дедлайном. По информации журналиста The Ringer Кевин О’Коннора, «Мэджик» готовы расстаться в 24-летним баскетболистом.
Ранее сообщалось, что интерес к Бамбе проявляют сразу несколько команд, а «Орландо» рассчитывает получить за него драфт-пик первого раунда.
В нынешнем сезоне 6-й номер драфта-2018 набирает в среднем 7,3 очка, 4,8 подбора и 1 блок-шот за 17,4 минуты на площадке. Минувшим летом центровой подписал новый двухлетний контракт на 20,6 миллиона долларов.
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А в старте у Орландо очень талантливый и перспективный центровой Картер.
"В нынешнем сезоне 6-й номер драфта-2018 "
Круговорот пиков первого раунда в природе. Я напомню, речь о молодом игроке, 24 года.
они со своим Айзеком как ненормальные, может кого-то там братва Айзека в заложниках держит... держали за Айзеком пока тот был жив, теперь одну игру сыграл за почти 3 года - Бамбу на мороз..