«Орландо» готов обменять Мо Бамбу

Теги возможные переходы Орландо НБА драфт НБА Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Орландо» Мо Бамба является одним из кандидатов на обмен перед дедлайном. По информации журналиста The Ringer Кевин О’Коннора, «Мэджик» готовы расстаться в 24-летним баскетболистом.

Ранее сообщалось, что интерес к Бамбе проявляют сразу несколько команд, а «Орландо» рассчитывает получить за него драфт-пик первого раунда.

В нынешнем сезоне 6-й номер драфта-2018 набирает в среднем 7,3 очка, 4,8 подбора и 1 блок-шот за 17,4 минуты на площадке. Минувшим летом центровой подписал новый двухлетний контракт на 20,6 миллиона долларов.

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11 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ kisliy33
продержали несколько лет далеко на банке, парень сник, ну теперь на минимальной стоимости можно и "выгодно" стрейдить )) они со своим Айзеком как ненормальные, может кого-то там братва Айзека в заложниках держит... держали за Айзеком пока тот был жив, теперь одну игру сыграл за почти 3 года - Бамбу на мороз..
Бамба и Айзек на разных позициях играют.

А в старте у Орландо очень талантливый и перспективный центровой Картер.
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...Quo Vadis...
Бамба очень в ГС бы зашёл.
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BT
" а «Орландо» рассчитывает получить за него драфт-пик первого раунда."
"В нынешнем сезоне 6-й номер драфта-2018 "

Круговорот пиков первого раунда в природе. Я напомню, речь о молодом игроке, 24 года.
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kisliy33
Ответ frenemy
Совсем непонятный игрок. Есть габариты, есть бросок, молодой, под кольцом защищается. Ладно ещё Уэндел Картер, но как он умудряется проигрывать место в ротации Болу и старшему Вагнеру то?
а там мафия Айзека... прямой конкурент видимо.
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kisliy33
продержали несколько лет далеко на банке, парень сник, ну теперь на минимальной стоимости можно и "выгодно" стрейдить ))
они со своим Айзеком как ненормальные, может кого-то там братва Айзека в заложниках держит... держали за Айзеком пока тот был жив, теперь одну игру сыграл за почти 3 года - Бамбу на мороз..
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engine_10
Ответ mqh9pzrxgf
Если петль уйдет, то у поповича бамба стал топчиком
Спёрс не будут отдавать пик 1 раунда, так что нет шансов, что Бамба окажется в Спёрс. А жаль, интересно было бы посмотреть
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MrFrost
Ответ Артем Андреев
Надеюсь, что обменяют. Бол выглядит куда интереснее, а минуты у них делятся.
Судя по последним играм, то и Бол не нужен этому тренеру. Мне сложно судить о причинах, но после НГ и "протокола", ему совсем не дают играть, а после возвращения Айзека и набора им хорошей формы, шансов на нормальные минуты практически нет. НО проблема в том, что Бола из-за его мизерного контракта нормально обменять без вариантов, а дальнейшее развитие в этой команде для него практически невозможно.
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frenemy
Совсем непонятный игрок. Есть габариты, есть бросок, молодой, под кольцом защищается. Ладно ещё Уэндел Картер, но как он умудряется проигрывать место в ротации Болу и старшему Вагнеру то?
+6
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+5
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Король Лев
В Даллас бы его.
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Артем Андреев
Надеюсь, что обменяют. Бол выглядит куда интереснее, а минуты у них делятся.
+6
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+5
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mqh9pzrxgf
Если петль уйдет, то у поповича бамба стал топчиком
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