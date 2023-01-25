«Орландо» готов обменять Мо Бамбу

Центровой «Орландо» является одним из кандидатов на обмен перед дедлайном. По информации журналиста The Ringer Кевин О’Коннора, «Мэджик» готовы расстаться в 24-летним баскетболистом.

Ранее сообщалось, что интерес к Бамбе проявляют сразу несколько команд, а « » рассчитывает получить за него драфт-пик первого раунда.

В нынешнем сезоне 6-й номер драфта-2018 набирает в среднем 7,3 очка, 4,8 подбора и 1 блок-шот за 17,4 минуты на площадке. Минувшим летом центровой подписал новый двухлетний контракт на 20,6 миллиона долларов.

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