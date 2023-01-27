Фред Ванвлит планирует стать клиентом агентства Klutch Sports
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит собирается заключить соглашение с агентством Klutch Sports.
Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол.
Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-23/24 стоимостью 22,8 миллиона долларов и станет свободным агентом.
В прошлом году «Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 сезона – максимально возможный контракт на тот момент. Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.
Средние показатели Ванвлита в текущем розыгрыше НБА – 19,1 очка, 4,3 подбора и 6,3 передачи за игру.
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30 игроков пока не знают, что могут быть частью обмена в ЛАЛ.
Мне интересно, а сколько игроков в данной организации, кореша Леброна, играет не в ЛАЛ?
Хотя если взять вместе с Аноноби....
И договориться, чтобы они активировали опцию игроков...