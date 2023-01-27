Фред Ванвлит планирует стать клиентом агентства Klutch Sports

Теги Леброн Джеймс Торонто НБА Фред Ванвлит Рич Пол Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит собирается заключить соглашение с агентством Klutch Sports.

Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол.

Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-23/24 стоимостью 22,8 миллиона долларов и станет свободным агентом.

В прошлом году «Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 сезона – максимально возможный контракт на тот момент. Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.

Средние показатели Ванвлита в текущем розыгрыше НБА – 19,1 очка, 4,3 подбора и 6,3 передачи за игру.

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13 комментариев

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Lokomotiv__1992
Ванвлит один самых реальных усилений для Лал .. на проблемной позиции
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Cubs-V
Ответ Райли Карри
Aaron Gordon Anthony Davis Anthony Edwards Ben McLemore Ben Simmons Christian Koloko Collin Sexton Darius Garland De’Aaron Fox Dejounte Murray Draymond Green Eric Bledsoe Gary Trent Jr. Jaden Hardy Jalen Lecque John Wall Jordan Clarkson Juan Toscano-Anderson Jusuf Nurkić Keldon Johnson Kendrick Nunn Kentavious Caldwell-Pope LeBron James Lonnie Walker Lonzo Ball MarJon Beauchamp Miles Bridges Montrezl Harrell OG Anunoby Scotty Pippen Jr. Talen Horton-Tucker Terrence Ross Trae Young Troy Brown Jr. Tyrese Maxey Zach LaVine
Спасибо за информацию. Это важно.
+1
-1
0
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Райли Карри
Ответ MrManchester
У Klutch игроков НБА на три ростера хватит
Aaron Gordon
Anthony Davis
Anthony Edwards
Ben McLemore
Ben Simmons
Christian Koloko
Collin Sexton
Darius Garland
De’Aaron Fox
Dejounte Murray
Draymond Green
Eric Bledsoe
Gary Trent Jr.
Jaden Hardy
Jalen Lecque
John Wall
Jordan Clarkson
Juan Toscano-Anderson
Jusuf Nurkić
Keldon Johnson
Kendrick Nunn
Kentavious Caldwell-Pope
LeBron James
Lonnie Walker
Lonzo Ball
MarJon Beauchamp
Miles Bridges
Montrezl Harrell
OG Anunoby
Scotty Pippen Jr.
Talen Horton-Tucker
Terrence Ross
Trae Young
Troy Brown Jr.
Tyrese Maxey
Zach LaVine
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Ответ Cubs-V
Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол. Мне интересно, а сколько игроков в данной организации, кореша Леброна, играет не в ЛАЛ?
6 из 36 игроки ЛАЛ. Brown, Davis, James, Pippen, Toscano-Anderson, Walker.
30 игроков пока не знают, что могут быть частью обмена в ЛАЛ.
0
0
0
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Cubs-V
Ответ MrManchester
У Klutch игроков НБА на три ростера хватит
В этом и суть. Зачем на этом акцент делать...
0
0
0
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MrManchester
Ответ Cubs-V
Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол. Мне интересно, а сколько игроков в данной организации, кореша Леброна, играет не в ЛАЛ?
У Klutch игроков НБА на три ростера хватит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол.

Мне интересно, а сколько игроков в данной организации, кореша Леброна, играет не в ЛАЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Ответ Vagant
Надо уберечь Хэма от соблазна выпускать трио ПэтБев-Деннис-Фред. Хотя если взять вместе с Аноноби.... И договориться, чтобы они активировали опцию игроков...
Ахаха)))
+2
0
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Vagant
Ответ Goddemic
и докинуть 5 первых пиков Уджири... А, стоп, у них столько нету. А за этих ребят в обмене Уэстбрука Уджири попросит 5))
Да понятно, что Никс перебьет пиками. Но Уджири может остаться без пиков вообще. Пацаны решительно настроены, о чем переход под крылышко Рича Пола и говорит. Ну и кто даст 5 пиков, если игрок говорит, что у вас играть не хочет?
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0
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Goddemic
Ответ Vagant
Надо уберечь Хэма от соблазна выпускать трио ПэтБев-Деннис-Фред. Хотя если взять вместе с Аноноби.... И договориться, чтобы они активировали опцию игроков...
и докинуть 5 первых пиков Уджири... А, стоп, у них столько нету. А за этих ребят в обмене Уэстбрука Уджири попросит 5))
+1
0
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Dmitry Trepov
welcome to Lakers!
0
-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Xell
Хочет в Лал)) Но Лал не нужен 5—6маленький.
Надо уберечь Хэма от соблазна выпускать трио ПэтБев-Деннис-Фред.
Хотя если взять вместе с Аноноби....
И договориться, чтобы они активировали опцию игроков...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Хочет в Лал)) Но Лал не нужен 5—6маленький.
+2
-4
-2
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