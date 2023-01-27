Разыгрывающий « » собирается заключить соглашение с агентством Klutch Sports.

Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол.

Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-23/24 стоимостью 22,8 миллиона долларов и станет свободным агентом.

В прошлом году «Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 сезона – максимально возможный контракт на тот момент. Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.

Средние показатели Ванвлита в текущем розыгрыше НБА – 19,1 очка, 4,3 подбора и 6,3 передачи за игру.

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